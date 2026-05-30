Çin, AB'ye yeni ticaret kısıtlamalarına karşı misilleme sinyali

Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'ne serbest ticaret ve adil rekabet çağrısında bulunarak, Çinli şirketleri hedef alan yeni kısıtlamalara karşı önlem alabileceği uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı kalmasını ve tek taraflı korumacı adımlardan kaçınmasını istedi. Bakanlık, Çin ile AB'nin önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirterek, ticaret ve yatırım alanlarında diyalog mekanizmalarının geliştirilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, istikrarlı ekonomik ilişkilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Pekin, AB'nin ayrımcı olarak gördüğü ticaret önlemlerini sürdürmesi halinde Çin'in kendi çıkarlarını korumak için karşı tedbirler alacağını bildirdi.

Açıklamalar, Brüksel'in pazar erişimi, devlet destekleri ve ekonomik güvenlik konularındaki endişeler nedeniyle Çin'e karşı daha temkinli bir politika izlediği dönemde geldi.