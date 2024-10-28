Çin, AB'yi elektrikli araç konusunda bir kez daha uyardı: Ayrı müzakereler güveni zedeler

Çin, Avrupa Birliği’ne, elektrikli araç sektöründe bağımsız müzakereler yapmanın Çin ile yürütülen diplomatik süreçlere zarar verebileceği uyarısını yineledi. Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bloktaki elektrikli araç şirketleri ile doğrudan müzakerelere yönelmesinin, Çin-AB arasındaki müzakerelerde güven sarsıcı bir etkisi olabileceğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Çin ve Avrupa Birliği, Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri hakkında alternatif çözümler üzerine daha fazla teknik görüşme yapılması yönünde adım atmıştı. Ancak Çin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'ne bir hatırlatma daha yaparak elektrikli araç sektörü üzerindeki bağımsız müzakerelerin karşılıklı güvene zarar verebileceğini belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in danışmanlık sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduğu ifade edildi.