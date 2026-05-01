Çin Afrika ülkelerine yönelik gümrük vergilerini sıfırladı

Çin, Esvatini dışındaki tüm Afrika ülkelerinden ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini bugünden itibaren tamamen kaldırdı. Pekin yönetimi, Afrika ile olan ticari bağlarını güçlendirmek amacıyla 53 ülkeyi kapsayan bu yeni düzenlemeyi 30 Nisan 2028 tarihine kadar yürürlükte tutacak.

Pekin, Afrika ülkelerine tek taraflı sıfır gümrük vergisi uygulayan ilk büyük ekonomi olduğunu açıkladı. Daha önce Aralık 2024 itibarıyla 33 az gelişmiş Afrika ülkesine yönelik uygulanan bu muafiyet, yeni kararla birlikte kıtanın neredeyse tamamına yayıldı.

Çin ile Afrika arasındaki ticaret dengesizliği derinleşiyor

Uzmanlar, gümrük vergilerinin kaldırılmasının Çin'in yumuşak gücünü artırma çabası olduğunu belirtirken, ticaretteki devasa dengesizliğe dikkat çekti. Geçen yıl Afrika'nın Çin ile olan ticaret açığı yüzde 65 oranında artarak yaklaşık 102 milyar dolara yükseldi.

Afrika'nın Çin'e yaptığı ihracatın büyük kısmını ham petrol ve metal cevherleri gibi ham maddeler oluşturdu. Mevcut durumda Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika, Çin'in bölgedeki en büyük ticari ortakları arasında yer alıyor.

Gümrük vergisi muafiyeti tarım sektörünü hareketlendiriyor

Analistler, sıfır gümrük vergisi rejiminin genişletilmesinin Afrika'nın tarımsal ihracatını artırabileceğini öngördü. Özellikle Kenya gibi ülkelerde avokado, makadamya fındığı, kahve ve çay gibi ürünlerin Çin pazarına erişiminin kolaylaşması bekleniyor.

Sektör temsilcileri, bu adımın kırsal kesimdeki gelirleri artırabileceğini ve verimliliği yükseltebileceğini ifade etti. Ancak Güney Afrika ve Fas gibi sanayileşmiş ekonomilerin, ihracat kapasiteleri sayesinde bu süreçten daha fazla kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor.

Altyapı ve sanayi sorunları çözüm bekliyor

Ekonomistler, gümrük vergisi indirimlerinin tek başına kıtanın yapısal sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini vurguladı. Afrika ekonomilerinin sınırlı sanayi kapasitesi, zayıf lojistik ağları ve ham madde bağımlılığı en büyük engel olarak görülüyor.

Çin'deki tüketici talebinin değişmesi, Afrikalı üreticiler için yeni fırsat kapıları aralıyor. Çinli tüketicilerin eskiye oranla çok daha fazla kahve ve kuruyemiş tüketmesi, Afrika pazarı için uzun vadeli bir potansiyel barındırıyor.

Çin ve Esvatini arasındaki siyasi gerilim devam ediyor

Muafiyet kapsamı dışında tutulan tek ülke olan Esvatini, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü için bu karardan yararlanamadı. Pekin yönetimi, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan ile bağları olan ülkelere karşı ekonomik baskı politikasını sürdürüyor.

Siyasi analistler, Esvatini'nin dışlanmasını ekonomik bir hamleden ziyade siyasi bir mesaj olarak değerlendirdi. Bu durumun Çin'in Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinde siyasi sadakati ne kadar önemsediğini bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

Çin'in attığı bu adım, özellikle ABD ile rekabetin arttığı bir dönemde Afrika'yı stratejik bir müttefik olarak yanında tutma arzusunu yansıtıyor. Uzun vadede bu politikanın başarısı, Afrika ülkelerinin ham madde ihracatından çıkıp katma değerli üretime geçip geçemeyeceğine bağlı olacak.