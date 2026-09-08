Çin altın için yeniden gaza bastı: 2023'ten beri böylesi görülmedi

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Altın fiyatlarının tarihi zirveleri gördüğü ve ardından sert dalgalandığı 2026'da Çin rezervlerini büyütmeye ara vermedi. Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuzda üç yılın en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirmesinin ardından ağustosta kendi rekorunu da geride bıraktı.

Kesintisiz altın alım serisi 22 aya çıktı

Çin Devlet Döviz Yönetimi İdaresi'nin (SAFE) verilerine göre PBOC, ağustos ayında rezervlerine 650 bin troy ons altın ekledi. Böylece Çin'in kesintisiz altın alım serisi 22 aya çıkarak kayıtlardaki en uzun döneme ulaştı.

PBOC temmuzda 640 bin ons altın almış ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirmişti. Ağustosta alımların 650 bin onsa çıkmasıyla bu seviye de geride bırakıldı.

Çin'in kasasında 2 bin 386 ton altın

Son alımlarla Çin'in resmi altın rezervleri temmuzdaki 76,08 milyon onstan 76,73 milyon onsa yükselirken bu miktar 2 bin 386,6 ton altına karşılık geliyor.

Rezervlerin parasal değeri ise bir ayda 306,35 milyar dolardan 350,08 milyar dolara çıktı. 43,7 milyar dolarlık artışın büyük bölümü yeni alımlardan değil, ağustos ayında altın fiyatlarında yaşanan yükselişten kaynaklandı.

Çin yüksek fiyatlara rağmen neden alıyor?

Pekin'in 22 aydır kesintisiz altın toplaması, rezerv politikasında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli çeşitlendirme stratejisinin öne çıktığına işaret ediyor.

Altın 2026'da önce ons başına 5 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı, ardından yüzde 30'luk sert bir düzeltmeyle 4 bin doların altını gördü. Çin ise hem yükseliş hem de düşüş dönemlerinde rezervlerini artırmayı sürdürdü.

Son derece stratejik

Guoxin Futures Baş Analisti Gu Fengda da Çin'in altın biriktirmesini kısa vadeli bir yatırım hamlesinden ziyade "son derece stratejik ve ileriye dönük bir rezerv kullanımı" olarak değerlendirdi.

Bu stratejinin arkasında küresel rezervlerde uzun süredir devam eden çeşitlendirme eğilimi bulunuyor. IMF verilerine göre doların dünya merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payı 2000'de yüzde 72 seviyesindeyken bugün yüzde 57 civarına gerilemiş durumda.

Merkez bankaları altın alımlarının süreceğini düşünüyor

Çin bu eğilimde yalnız değil. Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi'ne göre katılımcı merkez bankalarının yüzde 89'u küresel resmi altın rezervlerinin gelecek 12 ayda daha da artacağını düşünüyor.

Kendi kurumunun altın rezervlerini artırmasını bekleyenlerin oranı ise yüzde 45'e çıkarak anket tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez bankalarının altına ilgisinde rezerv çeşitlendirmesinin yanı sıra jeopolitik riskler, yaptırımlara karşı korunma ve başka ülkelerin para politikalarına bağımlılığı azaltma arayışı da etkili oluyor.

Pekin'in alımlarının hızlanıp hızlanmayacağına ilişkin bir sonraki gösterge ise ekim başında gelecek. SAFE'in eylül rezervlerini açıklamasıyla Çin'in 22 aylık kesintisiz alım serisini sürdürüp sürdürmediği belli olacak.