Çin, Apple'a karşı soruşturma açmaya hazırlanıyor: Ticaret savaşında 'yeni cephe'

Çin'in en üst düzey rekabet düzenleyici kurumu, Apple’ın App Store politikaları ve uygulama içi harcamalar üzerinden aldığı komisyonlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Bloomberg News’e konuşan kaynaklara göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Apple’ın uygulama geliştiricilerinden aldığı yüzde 30’a varan kesintiyi ve harici ödeme yöntemlerini yasaklamasını mercek altına aldı.

Yetkililerin Apple yöneticileri ve Çinli teknoloji devleri Tencent ve ByteDance gibi geliştiricilerle görüşmeler yaptığı belirtilirken, soruşturmanın resmi olarak başlatılıp başlatılmayacağı konusunda nihai bir kararın henüz verilmediği ifade ediliyor.

Çinli yetkililer, Apple’ın uygulama mağazası politikalarının uzun süredir yerel geliştiricilerle sorunlara yol açtığını ve bu durumun dünya çapındaki düzenleyicilerle ABD merkezli teknoloji devi arasında bir gerilim kaynağı olduğunu vurguluyor.

Çin, ABD’li teknoloji devlerine karşı adım mı atıyor?

Pekin, 2024'ten bu yana ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik daha sıkı denetimler uyguluyor. Son dönemde Nvidia ve Alphabet’in (Google) Çin’deki faaliyetleri de çeşitli incelemelere tabi tutulmuştu. Apple’a yönelik olası bir soruşturma, ABD-Çin teknoloji rekabetinde yeni bir cephe açabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Ancak kaynaklar, yetkililerin görüşmelerin gidişatına bağlı olarak Apple’a karşı resmi bir adım atmaktan kaçınabileceğini belirtiyor. Düzenleyicilerin son dönemde aldığı kararlar, Washington ve Pekin arasında devam eden ticaret savaşlarının bir yansıması olarak görülüyor.

Apple, Çin pazarında önemli bir konuma sahip ve ülkedeki akıllı telefon satışlarında en büyük yabancı marka konumunda bulunuyor. Ancak Çin hükümetinin yabancı teknoloji şirketlerine yönelik politikaları, Apple’ın bu ülkedeki geleceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Çin'in, Apple’a yönelik olası bir düzenleme hamlesinin ne gibi sonuçlar doğuracağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.