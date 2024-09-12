Çin borsasında sert düşüş, Ocak 2019'dan bu yana en düşük seviyede: Yatırımcılar umudunu kaybediyor

Çin hisse senetleri, yatırımcıların ülke ekonomisindeki toparlanmaya olan inançlarını kaybetmeleriyle birlikte Ocak 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. CSI 300 Endeksi, günü yüzde 0,4 düşüşle kapatırken, endeks Mayıs ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 14 oranında geriledi.

DBS Bank Kıdemli Ekonomisti Nathan Chow, Çin ekonomisinin üzerinde devam eden dezenflasyonist baskılar, zayıf tüketim ve uzun süredir süregelen emlak krizinin zorluklarının artık daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Chow, bu faktörlerin yatırımcıların güvenini ciddi şekilde sarstığını vurguladı.

KGI Asia Ltd. Yatırım Stratejisi Müdürü Kenny Wen ise Çin-ABD ilişkilerinin de bu süreçte yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilediğini belirtti. Wen, "Çin karşıtı söylemlerin yükseldiği bir dönemde, CSI 300 endeksi bu yılın destek seviyesini kırarsa, daha fazla satış baskısı görebiliriz. Endeks, 2019’un en düşük seviyesini test edebilir" şeklinde konuştu.