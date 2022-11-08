Çin, C919 ve ARJ21 yolcu uçakları için 330 sipariş aldı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği "C919" tipi yolcu uçağı için 300, "ARJ21" tipi yolcu uçağı için 30 yeni talep yapıldı. Taleplerin tamamı, ulusal bankalara ve finans kurumlarına bağlı 7 leasing şirketinden geldi.

Çin'in ilk yerli üretim dar gövdeli yolcu uçağı C919'un ilk test uçuşu 14 Mayıs'ta Pudong Havalimanı'nda yapılmış, ardından uçuşa uygunluğu 30 Eylül'de Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından tescil edilmişti.

Boeing 737 ve Airbus 320 muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçağı, 156 ila 168 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

İlk yerli üretim bölgesel yolcu uçağı olan ARJ21'nin ise ilk test uçuşu 2008'de yapılmış, uçuşa uygunluğu 2014 sonunda tescil edilmişti. Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı olarak montajlanmasıyla üretilen uçağın 78 ila 90 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

COMAC, sonraki aşamada Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketi (UAC) ile ortaklaşa, "CR929" adı verilen, 250 ila 320 yolcu kapasiteli, geniş gövdeli bir yolcu uçağı geliştirmeyi planlıyor.