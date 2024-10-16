Çin devi Alibaba'dan yapay zeka destekli çeviri uygulaması! Türkçe'yi de destekliyor

Çinli şirketler, Avrupa ve ABD başta olmak üzere deniz aşırı pazarlarda daha fazla büyümek için daha fazla strateji geliştiriyor. Son olarak Çinli e-ticaret devi Alibaba, Google, DeepL ve ChatGPT ile yarışacak yeni yapay zeka destekli çeviri aracını tanıttı. Alibaba, Marco MT adını verdiği yeni çeviri aracının rakiplerinden daha üstün olduğunu iddia ederken, uluslararası pazarda ilgi göreceğini düşünüyor.

Tüccarlar başarılı olursa platform da başarılı olacak

Eski versiyonu geçen yıl tanıtılan ve 500 binden fazla tüccar tarafından kullanılan çeviri aracı, satıcıların farklı pazarlara ulaşabilmelerini sağlıyor. Alibaba yöneticileri yapay zeka aracının, tüccarların kârlılığını artıracağına inanırken, tüccarlar başarılı olursa platformun da başarılı olacağını söylüyor.

Yapay zeka ile bağlamsal çeviri imkanı

Alibaba International Digital Commerce Group’un başkan yardımcısı Kaifu Zhang, güncellenen yeni Marco MT'nin büyük dil modellerine dayandığını, kültürel veya sektöre özgü terimlerde bağlamsal ipuçlarından yararlanabildiğini söyledi.

Türkçe'yi de destekliyor

Qwen adlı kendi dil modeli üzerine inşa edilen çeviri aracı şimdlilik 15 dili destekliyor. Bu diller arasında Türkçe de yer alıyor. Çeviri aracına özellikle Avrupa ve Amerika’dan büyük talep bekleniyor. Gelişmekte olan pazarların da uygulamanın önemli kullanıcıları olacağı düşünülüyor.

100 milyondan fazla ürün listeledi

Alibaba, Marco MT'nin ilk versiyonunun 100 milyondan fazla ürünün listelenmesinde kullandığını, çevrilen metin miktarına göre de ücret alındığını açıkladı. Güncellenmiş versiyonun maliyetinin ise daha düşük olması bekleniyor.