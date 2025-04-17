Çin devleri Temu ve Shein'den zam kararı: Yeni gümrük tarifeleri tüketiciyi vuracak

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği Çin merkezli e-ticaret devleri Temu ve Shein, önümüzdeki haftadan itibaren fiyatlarını artıracaklarını açıkladı. Küresel pazarda düşük fiyat politikalarıyla rekabet eden iki şirketin kararı ABD’nin Çin ürünlerine yönelik yüzde 145 tarife açıklamasının ardından geldi.

Temu ve Shein’in neredeyse aynı ifadelerle yaptığı açıklamalarda “küresel ticaret kurallarındaki ve tarifelerdeki son değişiklikler” nedeniyle operasyonel maliyetlerin arttığı vurgulandı. 25 Nisan itibarıyla yapılacak fiyat düzenlemelerine ilişkin net oranlar paylaşılmadı.

Yüzde 145'lik tarife uygun fiyatlı alışverişi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den gelen ürünlerin çoğuna yüzde 145’e varan gümrük vergisi uygulama kararı ve 800 dolar altındaki ürünler için geçerli olan gümrük muafiyetini kaldırması, bu fiyat artışının temel nedenleri arasında gösteriliyor. “De minimis” olarak adlandırılan muafiyetin 2 Mayıs itibarıyla kaldırılmasıyla Çin ve Hong Kong menşeli ürünlerin tamamı yüksek vergilere tabi olacak.

Reklam musluğunu kıstılar

Temu ve Shein, özellikle düşük fiyatlar ve influencer destekli pazarlama stratejileriyle ABD’deki genç tüketiciler arasında hızla popülerlik kazanmıştı. Ancak yeni ticaret politikaları iki e-ticaret devinin iş modellerini ve reklam stratejilerin değiştiriyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medyada en fazla reklam harcaması yapan markalar arasında yer alan iki şirket, reklamlarda da ciddi kesintilere gitti. Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi platformlar için de bu durum önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Amazon'dan karşı atak

E-ticaret devi Amazon ise kasım ayında, 20 dolar altı ürünlere odaklandığı, Shein ile Temu’nun ürün portföylerine benzer seçenekler sunan bir çevrimiçi mağaza açarak rekabete yeni bir boyut kattı.

Temu ve Shein, müşterilerini fiyat artışlarına rağmen alışveriş yapmaya teşvik eden açıklamalarında, tedarik zincirlerini güçlendirdiklerini ve fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışacaklarını belirtti.