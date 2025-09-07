Çin Devlet Döviz Takas İdaresi paylaştı... Rezerveler 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ağustos dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Rezervler ağustos sonunda önceki aya göre 29,9 milyar dolar artış kaydetti.

Temmuza kıyasla yüzde 0,91 artan rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, ağustos ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı bildirildi.