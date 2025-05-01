Çin devlet medyası 'ABD müzakere için Çin'le temasa geçti' dedi, görüşme yapmanın 'zararsız' olacağını söyledi

Çin devlet medyası, Trump yönetimiyle ticaret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, ABD'nin Çin'le temas kurmak için çeşitli yolları denediği kaydedilirken Çin'in Trump yönetimiyle ticaret görüşmeleri yapmasının "zararsız" olacağını belirtildi.

Çin devlet televizyonu CCTV’ye bağlı sosyal medya hesabı Yuyuan Tantian, perşembe günü Çin'in Weibo platformunda yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Çin'le görüşmek için çeşitli adımlar attığını kaydetti.

Paylaşımda, "ABD, gümrük vergisi konusunda görüşmelerde bulunmak umuduyla proaktif bir şekilde birden fazla kanaldan Çin'e ulaştı" ifadelerine yer verildi.

Çin'den görüşmelere başlama sinyali geldi

Paylaşımda ayrıca, ABD'nin ilk çeyrekteki daralması gibi ekonomik verilerine dikkat çekilerek, Washington'ın müzakereler için 'kesinlikle daha endişeli taraf' olduğu belirtildi. Yuyuan Tantian, "Eğer bu bir görüşmeyse, kapı ardına kadar açık. Eğer bu bir savaşsa, sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Sosyal medya paylaşımında, Washington'un önemli bir adım atması için Pekin'in ABD ile görüşmesine gerek olmadığı belirtilirken "Ancak ABD Çin ile ilişki kurmak istiyorsa, bu aşamada Çin için bir zararı yok" ifadelerine yer verildi.

Financial Times'in haberine göre, bu hamle ticaret savaşı etkilerinin Çin'in de ekonomik verilerine yansımasının ardından geldi.

Çin devlet medyasının, Trump yönetimiyle ticaret görüşmeleri yapmanın zararsız olacağını söylemesi, Pekin yönetiminin tutumunun yumuşadığına bir işaret olarak algılandı.

Analistler 'yumuşama sinyali' olarak gördü

Analistler paylaşımda kullanılan dilin, geçen haftaya kıyasla Pekin'in tutumunda bir yumuşamayı temsil ettiğini söyledi.

Bir danışma grubu olan Trivium China'nın kurucu ortağı Andrew Polk, yazının “masaya gelmek için zemin hazırlıyor” gibi göründüğünü söyledi. Polk, “ABD'yi daha istekli, daha endişeli, daha baskı altında olan taraf olarak resmederek kendilerini güçlü bir yerden geliyor gibi göstermeye çalışıyorlar” dedi.

Pekin'deki Çin ve Küreselleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olan Zichen Wang, Yuyuan Tantian ve başka bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların Çin'in ticaret görüşmelerine hazır göründüğünü gösterdiğini söyledi. “Sosyal medya hesapları aracılığıyla sinyal verme yöntemi Çin bağlamında nispeten yeni bir yöntem olmaya devam ediyor” diyen Wang, Pekin'in ABD ile ilk ticaret savaşı sırasında da sinyal verme amacıyla bir sosyal medya hesabı kullandığını belirtti.