Çin direniyor, Hindistan sinyal verdi: Rus petrolü ihracatı riske girdi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya Ukrayna’da ateşkesi sağlamak için sadece 10 gün süre tanıdığını açıklaması ve Rusya ile ticaret yapan ülkelere yönelik sert yaptırım uyarılarının ardından yükselişini sürdürüyor.

Eylül vadeli Brent ham petrolü, varil başına 17 sent (yüzde 0,23) artışla 72,68 dolardan işlem görürken, Ekim vadeli Brent petrolü ise 10 cent yükselişle 71,78 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 5 centlik artışla 69,26 dolara ulaştı.

Trump, ilerleme sağlanmaması halinde Rusya ile ticaret yapan ülkelere yüzde 100 oranında ikincil yaptırımlar uygulanacağını belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, Rus petrolünün en büyük alıcısı olan Çin’in ithalatlarını sürdürmesi halinde yüzde 100 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Vanda Insights’ın kurucusu Vandana Hari, “Putin tarafından uzlaşmacı bir adım gelmediği sürece son günlerde fiyatlara yansıyan 4–5 dolarlık risk primi korunacaktır” dedi. JPMorgan analistleri ise Çin’in baskılara boyun eğmeyeceğini, ancak Hindistan’ın yaptırımlara uyabileceğini öngörüyor. Bu durum, Rusya’nın günlük 2,3 milyon varillik petrol ihracatını riske atabilir.

Öte yandan, ABD ve Avrupa Birliği arasında varılan ticaret anlaşması, ABD’nin Avrupa’dan ithalata yüzde 15’lik gümrük vergisi üst sınırı getirmesiyle olası bir ticaret savaşını şimdilik engelledi. Bu gelişme, küresel büyümeye dair endişeleri azaltarak petrol fiyatlarını destekledi.

Venezuela’da ise devlet petrol şirketi PDVSA’nın yabancı ortakları, yaptırımlar altındaki ülkede faaliyetlerini sürdürebilmek için ABD’den izin bekliyor. Bu izinlerin verilmesi, piyasaya ek arz sağlayarak fiyat baskısını azaltabilir.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ise Başkan Trump’ın faiz indirme çağrılarına rağmen Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalar ayrıca IMF’nin 2025 ve 2026 için küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini izliyor. Ancak IMF, artan tarifeler, jeopolitik gerilimler ve genişleyen bütçe açıklarının küresel ekonomi için risk oluşturduğunu vurguladı.

Teknik görünüme göre, Ekim vadeli Brent petrolü 71,62 doların üzerinde kalmaya devam ederse 72,73 dolara kadar yükselebilir. Aşağı yönlü destek ise 70,57 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 70,03 dolara kadar geri çekilme yaşanabilir.