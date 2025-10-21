Çin 'Diriliş'i: Saatte 450 kilometre!

Çin’in yerli üretim “Fuşing” (Diriliş) serisi hızlı trenlerinden CR450, Şanghay–Çıngdu hattında yapılan testlerde 453 km/s azami hıza ulaşarak ülkenin ulaşım teknolojisinde yeni bir dönemi başlattı. Tren, 0’dan 350 kilometre hıza sadece 4 dakika 40 saniyede çıktı. Test sırasında iki CR450 treninin yan yana geçişinde toplam hız 896 km’ye ulaşarak dünya çapında bir rekor kırıldı.

2026’da hizmete girmesi planlanıyor

Azami hızı saatte 450 kilometre, ticari sefer hızı ise 400 kilometre olarak belirlenen CR450, ticari kullanıma girmeden önce 600 bin kilometrelik test sürecini tamamlayacak. Proje tamamlandığında, Pekin–Şanghay hattındaki yolculuk süresinin 4 saatten 2,5 saate düşmesi bekleniyor.

Çin, halihazırda 50 bin kilometreyi aşan hızlı tren ağıyla dünyanın toplam kapasitesinin yüzde 70’ine sahip. Ülke, bu ağı 2030 yılına kadar 60 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor. CR450, Çin’in demiryolu teknolojisindeki küresel liderliğini pekiştiren bir adım olarak görülüyor.