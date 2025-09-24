Çin, DTÖ'deki "gelişmekte olan ülke" ayrıcalıklarını bırakacak

Çin Başbakanı Li Çiang, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri marjında düzenlenen "Küresel Kalkınma Girişimi" toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Li, "Çin, gelişmekte olan sorumlu bir büyük ülke olarak DTÖ müzakerelerinde özel ve farklılaşan muamele ayrıcalıklarını kullanmayacak." dedi. Li, ayrıca DTÖ'nün en az gelişmiş ülkelerin küresel ticaret sistemine entegrasyonuna destek için başlatılan "Çin Programı"na mali kaynak sağlamayı da sürdüreceğini belirtti.

DTÖ anlaşmalarının gelişmekte olan ülkelere tanıdığı "özel ve farklılaşan muamele" hakkı, bu ülkelere sözleşmeleri ve yükümlülükleri daha uzun sürede uygulaması, ticari çıkarlarının korunması ve fırsatların yaratılması, örgüt çalışmalarını yürütmek, uyuşmazlıkları çözmek ve teknik standartları sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmalarına destek sağlanması gibi ayrıcalıkları içeriyor.

"Gelişmekte olan ülke" statüsü korunacak

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ise Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in bu ayrıcalıklardan vazgeçerken "gelişmek olan ülke" statüsünü koruyacağını, DTÖ üyesi olarak kurumsal hakları kapsamındaki diğer düzenlemelerden yararlanacağını vurguladı.

Ticaret Temsilcisi Li, Pekin yönetiminin kararının Çin'in büyük bir ülke olarak çok taraflı ticaret sistemini somut eylemlerle desteklemeye yönelik duruşunu bir kez daha ortaya koyduğu yorumunu yaptı.