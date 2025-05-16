Çin ekonomisi için umut sinyali: UBS tahminini güncelledi

UBS Yatırım Bankası, Çin ekonomisine ilişkin 2025 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde 3,4 olarak öngördüğü Çin'in GSYH büyüme tahminini yüzde 4’e çıkardı.

UBS analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin görece hafiflemesi ve beklenenden iyi gelen yatırım-tüketim verilerinin bu revizyonda etkili olduğunu belirtti. ABD’ye yapılan ihracatta önümüzdeki çeyreklerde yüzde 30’lara varan düşüş öngörülse de, analistler bu durumun Çin ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını vurguladı.

Banka, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin Çin’in büyümesi üzerinde sadece 1 ila 1,5 puanlık bir etki yaratmasını bekliyor. Aynı zamanda, Çin’in toplam ihracatının yıl genelinde yüzde 6 oranında gerileyebileceği de tahmin ediliyor.

UBS, 2025’in geri kalanında Çin Merkez Bankası’ndan 20 ila 30 baz puanlık ek faiz indirimi bekliyor. Emlak sektöründe stokların eritilmesi sürecinin sürmesinin ve iç tüketim ile yatırımlardaki toparlanmanın da büyümeye katkı sağlamaya devam edeceği öngörülüyor.