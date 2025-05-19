Çin ekonomisi nisanda ABD tarifelerine rağmen büyümesini sürdürdü

Çin'de nisan ayı ekonomik verileri, ABD ile yaşanan tarife gerilimine rağmen pozitif bir seyir izledi. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları yıllık bazda artış gösterdi.

Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi ise yüzde 5,1 oranında yükseldi. Ocak-Nisan dönemini kapsayan sabit sermaye yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış kaydetti. Ancak artış oranlarının mart ayına göre yavaşladığı dikkat çekti.

Üretim ve tüketimde direnç sürüyor

Çin’de yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktıları, nisanda yıllık yüzde 5,1 artış kaydetti. Mart ayındaki yüzde 7,7'lik artışın altında kalınsa da, üretim tarafındaki artışın devam etmesi dış talepteki düşüşe karşı direnç sinyali olarak değerlendirildi.

Tüketim cephesinde ise perakende satışlar nisanda yüzde 6,1 arttı. Mart ayında bu oran yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti. Hükümet, ABD tarifelerinin olumsuz etkilerini dengelemek amacıyla iç talebi canlandırma politikalarına öncelik vereceğini duyurdu.

Gayrimenkul yatırımları gerilemeye devam ediyor

Sabit sermaye yatırımları, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 4 oranında arttı. Ancak mart ayında bu oran yüzde 4,2 olarak gerçekleşmişti. Altyapı yatırımları yüzde 5,8, imalat yatırımları ise yüzde 8,8 artış kaydetti.

Öte yandan, son üç yıldır düşüş eğiliminde olan gayrimenkul yatırımları nisan ayında da gerilemeye devam etti. İlk çeyrekte yüzde 9,9 azalan gayrimenkul yatırımları, yılın ilk dört ayında yüzde 10,3'lük düşüş gösterdi.

Gayrimenkul sektörü hariç tutulduğunda, sabit sermaye yatırımları ocak-nisan döneminde yüzde 8 oranında arttı.

İşsizlik oranı düştü

Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı, mart ayındaki yüzde 5,2 seviyesinden nisanda yüzde 5,1’e geriledi.