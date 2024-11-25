Çin ekonomisi Trump tarifeleriyle sarsılacak! S&P'den dikkat çeken uyarısı: Büyüme 5 puan düşebilir

S&P Global Ratings, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasıyla Çin'den yapılan ithalata yüzde 60 oranında gümrük vergisi getirme planının Çin ekonomisi üzerindeki olası etkilerini analiz etti.

Yapılan değerlendirmeye göre, böyle bir hamle Çin’in Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesini sadece iki yıl içinde 5 puan aşağı çekebilir.

S&P, bu durumun 2026 yılı itibarıyla Çin ekonomisinin büyümesini yüzde 2'nin altına düşürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Analiz, özellikle ABD'ye ihracata dayalı sektörlerin en büyük darbeyi alacağını ortaya koydu. Bu sektörler arasında tüketim malları, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, otomobil parçaları, emtia, ev aletleri ve piller öne çıkıyor.

Trump'ın bu tarife tehdidi, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da karmaşık bir hale getirirken, küresel tedarik zincirinde de ciddi bozulmalara yol açabilir.

Uzmanlar, ABD'nin de bu adımlardan olumsuz etkilenebileceğini, ancak asıl zararın Çin tarafında yoğunlaşacağını belirtiyor.