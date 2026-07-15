Çin ekonomisinde büyüme son 3,5 yılın dibinde

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Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyüyerek 2022 sonundan bu yana en zayıf performansını gösterdi. İç talep ve yatırımlar gerilerken sanayi üretiminin güçlü kalması ekonomideki dengesizliği daha görünür hale getirdi.

Çin ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 4,5 seviyesindeydi.

Yıllık büyüme ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 5’ten sert biçimde yavaşladı. Son veri, Çin’in salgın kısıtlamalarıyla mücadele ettiği 2022’nin son çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı oldu.

Ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüdü. Çeyreklik artış beklentiyi karşılasa da ilk çeyrekteki yüzde 1,3’lük hızın altında kaldı.

İç talep büyümeyi aşağı çekti

Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1 arttı. Ekonomistler satışların yüzde 0,1 gerilemesini bekliyordu.

Perakende satışlar mayıs ayında yüzde 0,6 düşerek üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez gerilemişti. Hazirandaki toparlanma, tüketimin yeniden büyümeye geçtiğini ancak hızın sınırlı kaldığını gösterdi.

Zayıf hane halkı harcamaları, gayrimenkul fiyatlarındaki düşüş ve iş gücü piyasasına ilişkin kaygılar iç talep üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Çin ekonomisinin ihracat ve üretim tarafındaki gücü, tüketim ve özel yatırım alanındaki zayıflığı henüz dengeleyemedi.

Sanayi üretimi güçlü kaldı

Sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 5,3 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 4,7 seviyesindeydi.

Üretimdeki artış mayıs ayında yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti. Yapay zekâ bağlantılı ürünlere, yarı iletkenlere ve ileri teknoloji ekipmanlarına yönelik dış talep sanayi faaliyetlerini destekledi.

Fabrika üretiminin tüketimden daha hızlı büyümesi, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki arz-talep dengesizliğini derinleştirdi.

İhracatın sağladığı destek üretimi korurken iç piyasadaki düşük talep şirketlerin satış fiyatlarını ve kârlılığını sınırlayabilir.

Gayrimenkulde kayıp derinleşti

Sabit sermaye yatırımları yılın ilk altı ayında yüzde 5,7 geriledi. Ekonomistler yatırımlarda yüzde 4,9 düşüş bekliyordu.

Yatırımlardaki kayıp ocak-mayıs döneminde yüzde 4,1 seviyesindeydi. Hazirandaki veriler düşüşün hızlandığını gösterdi.

Gayrimenkul yatırımları ilk yarıda yüzde 18 azaldı. Düşüş yılın ilk beş ayında yüzde 16,2 olarak hesaplanmıştı.

Yeni konut fiyatları haziranda aylık yüzde 0,1 geriledi. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 0,2 düşmüştü. Yıllık kayıp ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e yavaşladı.

Büyük kentlerde sınırlı iyileşme görülürken küçük ve orta ölçekli şehirlerde konut talebi zayıf kaldı. Satışlar, yatırımlar ve yeni inşaat başlangıçları ilk yarıda daha hızlı geriledi.

Gözler Politbüro toplantısında

Yatırımcılar temmuz sonunda yapılması beklenen Politbüro toplantısından çıkacak teşvik mesajlarına odaklandı. Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısına ilişkin politika çerçevesini toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Çin Başbakanı Li Qiang, ekonomik görünümün kapsamlı değerlendirilmesi ve döngü karşıtı politikaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasa beklentileri, büyümede daha sert bir kayıp görülmedikçe geniş kapsamlı teşvik yerine kamu harcamaları ve hedefli mali desteklerin kullanılacağı yönünde.

Çin’deki yavaşlama Türkiye açısından sanayi metalleri, enerji fiyatları, küresel ticaret ve ihracat talebi üzerinden izlenecek. Petrol şokunun Çin’de üretim maliyetlerini artırması da küresel enflasyon görünümü açısından önem taşıyor.