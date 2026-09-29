Çin ekonomisinde çarklar yavaşladı: Pekin cephaneliği açıyor

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Başbakan Li Qiang başkanlığında yapılan Devlet Konseyi toplantısının ardından, büyümeyi desteklemek amacıyla "pratik ve etkili ek politika paketlerinin" uygulanacağı ve karşı döngüsel politikaların güçlendirileceği açıklandı.

Plan kapsamında önceki yıllardan kalan kullanılmamış yerel yönetim tahvil kotalarının değerlendirilmesi ve Çin Merkez Bankası'nın yeniden kredi imkanlarının artırılması öngörülüyor.

Teknoloji ve inovasyon yatırımlarının yanı sıra küçük işletmeler ile tarım sektörüne verilen kredilerin de desteklenmesi planlanıyor.

Yeni hamlelerin arkasında ise ekonomideki ivme kaybı bulunuyor. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,3 büyürken üçüncü çeyrekte büyümenin hükümetin yüzde 4,5-5'lik hedef aralığının altına gerilemiş olabileceği belirtiliyor. Zayıf tüketim ve yatırımlardaki düşüş de Pekin üzerindeki yeni teşvik baskısını artırıyor.