Çin, en büyük açık deniz petrol platformunun inşaatını tamamladı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi’nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Çin’in bağımsız olarak tasarlayıp inşa ettiği en büyük açık deniz ham petrol üretim platformu olan Lufeng 14-4 merkezi platformunun yüzdürme kurulumu tamamlandı. Şirket, 218 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olan platformun ortalama 145 metre derinliğinde bir alanda bulunduğunu belirtti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin’in şimdiye kadar bağımsız olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş en büyük açık deniz petrol platformu olan Lufeng 14-4, Çin’in bugüne kadar saptadığı olası rezerv alanlarında sondajlar yapacak. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez

Bölgesi için daha fazla doğal gaz ve petrol sağlaması beklenen platformun bu yıl içinde faaliyete sokulması planlanıyor.