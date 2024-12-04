Çin hizmet sektörünün kasım ayı verileri ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor

konomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,5'e yükseldi. Eylülde 50,3'e gerileyen endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde kalsa da son 1 yılın en düşük seviyesine inmiş, ardından kasımda 1,7 puan artarak 52'ye yükselmişti.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi ise kasımda önceki aya göre değişiklik kaydedilmezken 50,1'de sabit kalmıştı.

Ekonomik büyüme hedefin altında kaldı

Zayıf iç talep ve deflasyon eğilimi ile olumsuz yönde etkilenen Çin ekonomisi, meyi sürdürürken, 2024'ün ilk 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, son bir ayda bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkileri reel ekonomide yeni görülmeye başladı. Bu bağlamda UİB'nin açıkladığı imalat PMI endeksi kasımda 0,2 puan artarak 50,3'e yükselmiş ve ekimdeki gelişme eğilimini sürdürmüştü.