Çin kamu şirketlerinde kâr erozyonu: Yüzde 2,1 azaldı, borçlar artıyor

Çin'de merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu kamu şirketleri ve kamuya bağlı holdinglerin kârları, yılın ilk 8 ayında geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azaldı. Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Ağustos 2024 döneminde bu şirketlerin toplam gelirleri 53,81 trilyon yuan (yaklaşık 7,64 trilyon dolar) olurken, toplam kârları ise 2,88 trilyon yuan (yaklaşık 410 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Gelirler artarken, kârlar geriledi

Maliye Bakanlığı verilerine göre, kamu şirketlerinin toplam gelirleri 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde kârlar yüzde 2,1 oranında azalarak 2,88 trilyon yuan seviyesine geriledi. Bu durum, Çin'in kamu sektörü için ekonomik koşulların beklenenin altında seyrettiğine işaret ediyor.

Borçluluk oranı artıyor

Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 64,9'a yükseldi. Bu da kamu şirketlerinin mali yüklerinin artmaya devam ettiğini ve finansal yapılarını dengelemekte zorlandıklarını gösteriyor. Özellikle yerel yönetimlerin sahibi olduğu şirketlerin artan borç yükü, Çin ekonomisinin geneline dair risk algısını da artırıyor.

Sanayi şirketlerinde ciddi kâr düşüşü

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,84 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin ağustos ayındaki toplam kârları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında azaldı. Ocak-Ağustos dönemi toplam kârlılık artışı ise yalnızca yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Sanayi şirketlerinde yaşanan bu sert düşüş, ülke genelindeki kârlılığın zayıflamasına katkıda bulunuyor.

Ekonomik toparlanma çabaları ve zorluklar

Çin hükümeti, ekonomik toparlanma hedeflerine ulaşmak ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla son dönemde çeşitli teşvik paketleri ve para politikası araçlarını devreye soktu. Ancak kamu şirketlerindeki bu kâr düşüşü, ekonomide istenilen canlanmanın henüz sağlanamadığını ve talep yetersizliğinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle gayrimenkul sektöründe ve bazı sanayi alanlarında yaşanan durgunluk, bu şirketlerin gelirlerini ve kârlılıklarını olumsuz etkiliyor.

Orta vadede riskler ve beklentiler

Kamu şirketlerindeki kârlılık düşüşü, yerel yönetimlerin finansal yapılarına yönelik riskleri artırıyor. Özellikle yüksek borçluluk oranları, bu şirketlerin gelecek dönemde sermaye ve yatırımlarını kısma olasılığını artırabilir. Uzmanlar, Çin'in kamu şirketleri için borç yönetimini dengelemek ve daha sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak adına reform adımlarını hızlandırması gerektiğini vurguluyor.