Çin, Körfez ülkelerin kalkınmasına destek verecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'da, Körfez bölgesi ile "enerjide yeni ve artan işbirliği modeli" için çalışacakları mesajını verdi.



Şi, Suudi Arabistan merkezli Er-Riyad gazetesinde yayımlanan makalesinde Çin ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Geçmişten bugüne İpek Yolu, Baharat Yolu ve deniz yoluyla gelişen ticaretle birlikte "Çin ve Arap medeniyetlerinin Asya'nın iki ucunda parladığını" ifade eden Şi, Arap dünyası ile ilişkilerde "yeni bir dönem" açma niyetinde olduklarını belirtti.

Arap ülkelerinin "muazzam bir potansiyele" sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Çin Devlet Başkanı, "farklı doğal kaynaklara ve gelişmiş sanayiye sahip Arap ülkelerinin inşaat alanında büyük başarılara imza attığını" kaydetti.

Çin'in Arap ülkeleriyle özellikle son 10 yılda ilişkilerini geliştirdiğine dikkati çeken Şi, 12 Arap ülkesiyle "kapsamlı stratejik ortaklık" kurduklarını vurguladı.

Körfez ülkelerinin kalkınmasına destek sözü

Şi, Çin'in tarihi İpek Yolu'nda ticareti ve ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi kapsamında 20 Arap ülkesiyle işbirliği anlaşması imzalandığı bilgisini verdi.

Çin'in Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerle ilişkilerini "sağlıklı ve istikrarlı şekilde geliştirdiğinin" altını çizen Şi, "Çin, KİK'in en büyük ticaret ortağı ve petrokimya ürünlerinin en büyük ithalatçısı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı, Körfez bölgesiyle "enerjide yeni ve artan işbirliği modeli" için çalışacaklarını ve Körfez ülkelerinin çeşitli alanlarda kalkınmasına destek vereceklerini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 3 günlük Suudi Arabistan ziyaretine dün başlamıştı. Şi, Riyad ziyaretinde Suudi yetkililerle görüşmelerinin yanı sıra Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne de katılacak.