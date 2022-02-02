Çin menşeili ısıtma ve soğutma cihazında önlem sürecek

Çin menşeli salon tipi ısıtma ve soğutma cihazı ile tekstil ve deri sektöründe yoğun olarak kullanılan sodyum formiat ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı önlem sürecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki ayrı Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, Çin menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ile ilgili yürütülen soruşturma sonucu, ürünün ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, CIF bedelinin %56.50'si şeklinde devam etmesine karar verildi.

Aynı gazetede yayımlanan diğer karar uyarınca, Çin menşeli ve 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyona kayıtlı sodyum formiat ithalatına yürütülen soruşturma sonucu, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, ürünün CIF bedelinin %31'i şeklinde devam etmesi kararlaştırıldı.