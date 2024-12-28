Çin menşeili laminat parke ithalatında haksız rekabet soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli "laminat parke" ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında, yerli üreticilerin talepleri doğrultusunda inceleme süreci başlatıldı.

Yerli üreticilerden şikayet

Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin’den ithal edilen laminat parke ürünlerine yönelik dampinge karşı uygulanan mevcut önlemlerin kaldırılması durumunda yerli üreticilerin zarar görmeye devam edeceği öngörüldü. Bu gerekçeyle, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, soruşturma başlatmak için yeterli delil ve belgelerin bulunduğunu tespit etti.

Üretim koruma altında

Bu süreçte, yerli üreticilerin haksız rekabetten korunması ve sektörde sürdürülebilir rekabet koşullarının sağlanması hedefleniyor. İnceleme sonunda mevcut önlemlerin devam edip etmeyeceği veya yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek.

Soruşturma kapsamında sektör paydaşlarının görüş ve belgelerini sunması beklenirken, nihai kararın önümüzdeki süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.