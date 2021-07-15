Çin menşeli bebek arabalarına ilişkin soruşturma

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin" iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, söz konusu ülkeden ithal edilen "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması ise tamamlandı.

Soruşturma neticesinde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler", "diğerleri (yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler)" ve "plastik maddelerden olanlar" için adet başına 0,066 dolar şeklinde uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.