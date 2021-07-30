Çin menşeli 'demir ve çelikten çekme boru' ürününe soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, başvuru üzerine yapılan incelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, Çin menşeli "demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.