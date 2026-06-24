Çin menşeli güneş paneli ithalatına ek gümrük vergisi getirildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edilen ve fotovoltaik hücrelerde kullanılan alüminyum çerçevelere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği yerli üreticiler adına haksız rekabeti önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. Bakanlık, soruşturma konusu ithal ürünlere ek vergi getirdi.

Karar uyarınca gümrük idareleri, ilgili güneş paneli ithalatından yüzde 38,26 ile yüzde 45,99 arasında değişen oranlarda ek mali yükümlülük tahsis edecek. Bakanlık, iç pazardaki fiyat dengesini sağlamak amacıyla söz konusu koruma önlemini beş yıl boyunca yürürlükte tutacak.

Soruşturma raporu, Çinli üreticilerin devlet sübvansiyonları aracılığıyla pazara düşük maliyetli ürün sunduğunu ve yerli sanayinin rekabet gücünü daralttığını gösteriyor. Yeni güneş paneli tarifesi, şirket bazında farklılık içeriyor. Ekonomi yönetimi; Jiangyin Haihong New Energy Technology, Jiangsu Yuejia Metallic Technology, Anhui Krant Aluminum Products ve Zhejiang Twinsel Electronic Technology şirketlerini yüzde 38,26 oranında ek vergiye tabi tuttu. Çin merkezli diğer tüm üreticiler ise yüzde 45,99 oranında ek yükümlülük ödeyecek.

Yerli güneş paneli üreticileri pazar payını genişletmeyi planlıyor

Türkiye genelinde modül üretim kapasitesi 50 gigavat seviyesine ulaşırken, yıllık iç pazar kurulumları 4 ila 5 gigavat bandında gerçekleşiyor. Sektör verileri, kapasite fazlası sorununun ihracat pazarlarındaki daralma ile birleştiğine işaret ediyor. Gümrük bariyerlerinin yükselmesi, iç pazarda faaliyet gösteren yerli üreticilerin pazar paylarını genişletme potansiyelini artırıyor. Piyasalar, maliyet dezavantajının azalmasıyla birlikte Smart Güneş, Alfa Solar Enerji, Kalyon Güneş Teknolojileri ve CW Enerji şirketlerinin satış hacimlerini büyüteceğini öngörüyor.

Gümrük vergileri ve kapasite fazlasının sektörel yansımaları

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde güneş enerjisinin payı 24 gigavatı aşarken, ilgili kurumlar yerli sanayiyi haksız rekabetten korumayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, Aralık ayında teminat yöntemiyle başlattığı geçici koruma tedbirini yayımlanan kararname ile kesinleştirdi. Devlet, yeni vergi oranlarının geçici oranlardan yüksek çıkması durumunda aradaki farkı ithalatçılardan talep etmeyecek. Sektör temsilcileri, ek mali yükümlülüklerin güneş paneli pazarında yerli endüstrinin fiyatlama gücünü destekleyeceğini tahmin ediyor.