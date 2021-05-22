Çin menşeli kaynak makinesi ithalatına önlem

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “13 kg altındaki kaynak makinesi” ithalatına yönelik yürüttüğü nihai gözden geçirme soruşturmasını tamamladı.

Söz konusu ürün ithalatında firmaya göre değişen, adet başına 29 ile154 dolar arasında dampinge karşı önlem uygulamasının devamına karar verildi.

Öte yandan yerli üreticilerin başvurusu üzerine Çin menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTİP’li, suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma tamamlanana kadar, hâlen yürürlükte olan CIF bedelinin yüzde 70.44’ü oranındaki dampinge karşı önlem devam edecek.