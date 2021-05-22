Çin menşeli tekstil ürünlerine soruşturma açıldı

Çin menşeli "suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürününe" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından yerli üreticiler Zorluteks Tekstil, Tanrıverdi Mensucat ve Burkay Tekstil adına yapılan ve yerli üreticiler Aydın Mensucat, Hürtekstil, Akarca Tekstil ve Aleran Tekstil tarafından desteklenen başvuruya istinaden söz konusu ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin'den kaynak makinesi ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Bakanlığın diğer bir İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "yalnız aksesuarları hariç net 13 kilogram ve altındaki kaynak makineleri" ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, yeniden belirlenen şartlar doğrultusunda uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.