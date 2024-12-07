Çin Merkez Bankası, 6 ay sonra altın alımına yeniden başladı

Çin Merkez Bankası (PBOC), altı aylık bir aranın ardından kasım ayında rezervlerine altın alımına yeniden başladı. 2023 yılı boyunca dünyanın en büyük resmi altın alıcısı olan PBOC, bu adımıyla Çinli yatırımcıların talebini artırabilir. Banka, geçen yılın başında 18 ay süren kesintisiz altın alımlarını durdurmuştu ve bu durum, piyasalarda talebin azalmasına yol açmıştı.

Kasım ayı itibarıyla PBOC’nin altın rezervleri, 72,96 milyon ince troy ons seviyesine yükseldi. Bu rakam, bir önceki ayın sonuna göre belirgin bir artış gösterdi. Ancak altın rezervlerinin toplam değeri, ekim ayında 199,1 milyar dolar iken kasım sonunda 193,43 milyar dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen, bankanın altın alımına devam etmesi, piyasa için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatları, Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından haziran ayında satış baskısıyla düşüş kaydetmişti. Ancak yılbaşından bu yana altın fiyatları yüzde 28 oranında bir artış gösterdi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, PBOC’nin altın alımına yeniden başlamasını, bankanın rekor seviyelerdeki fiyat düzeylerine alıştığının ve bu fiyatlara rağmen rezervlerini artırmaya istekli olduğunun bir göstergesi olarak yorumladı.