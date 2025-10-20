Çin Merkez Bankası faiz oranlarını beşinci ayda da sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda gösterge faiz oranlarını beşinci ay üst üste değiştirmeme kararı aldı.

Karar, ekonomik ivmede yavaşlama işaretlerine rağmen alındı.

Açıklanan karara göre, 1 yıllık Kredi Ana Faizi (LPR) yüzde 3.00 seviyesinde sabit kalırken, 5 yıllık Kredi Ana Faizi de yüzde 3.50 olarak değişmeden bırakıldı.

Bu oranlar, piyasanın genel tahminleriyle örtüştü ve Çin'in para politikasında istikrarlı bir seyir izlediğini gösterdi.