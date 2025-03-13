Çin Merkez Bankası faiz oranlarını düşürebilir

Çin Merkez Bankası Parti Komitesi bugün genişletilmiş bir toplantı düzenleyerek ılımlı gevşek para politikası uygulama planlarının ana hatlarını belirledi.

Toplantıda bankacılık sisteminin sağlığı korunurken kısa ve uzun vadeli hedeflerin dengelenmesi, risk önleme ile büyüme istikrarı, iç ve dış denge ve reel ekonomiye destek vurgulandı.

Faiz oranlarını düşürmeyi planlıyor

Çin MB, yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik ve finansal koşulların yanı sıra finansal piyasa işlemlerine dayanarak, uygun bir zamanda zorunlu karşılık oranını (RRR) ve faiz oranlarını düşürmeyi planladığını bildirdi.

Banka, bol likidite sağlamak, sosyal finansman ölçeğinin ve para arzının büyümesini ekonomik büyüme ve beklenen fiyat seviyesi hedefleriyle uyumlu hale getirmek için açık piyasa işlemleri de dahil olmak üzere bir dizi para politikası aracını kullanmaya devam edeceğini de vurguladı.