Çin Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çin'de para politikası cephesinde beklenen adım gelmedi. Çin Merkez Bankası (PBOC), zayıf makroekonomik görünüm ve emlak sektöründe süregelen durgunluğa rağmen kredi ana faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre PBOC, bir yıllık kredi ana faiz oranını yüzde 3'te, beş yıllık kredi ana faiz oranını ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece banka, politika faizlerinde üst üste yedinci toplantıda da değişikliğe gitmemiş oldu. Bir yıllık oran yeni krediler için referans niteliği taşırken, beş yıllık oran konut kredilerinin fiyatlanmasında temel gösterge olarak kullanılıyor.

Sanayide Ağustos 2024'ten bu yana en zayıf büyüme

Karar, kasım ayına ilişkin ekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından geldi. Perakende satışlar yıllık bazda yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kalırken, sanayi üretimi de yüzde 4,8 artışla Ağustos 2024'ten bu yana en zayıf büyümesini kaydetti.

Öte yandan emlak sektöründeki durgunluk devam ediyor. Gayrimenkulü de içeren sabit sermaye yatırımları ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 2,6 gerilerken, büyük şehirlerde yeni ve ikinci el konut fiyatlarındaki düşüş sürdü.