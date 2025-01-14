Çin Merkez Bankası'nda maaşlara yüzde 50 kesinti geliyor

Çin, merkez bankası ve en üst düzey üç finansal düzenleyici kurumun personel maaşlarını neredeyse yarıya düşürmeye hazırlanıyor. Konuya yakın dört kaynağın aktardığına göre, Çin Merkez Bankası (PBOC), Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi (NFRA) ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) çalışanlarının toplam gelirleri, 2023'te duyurulan ve devlet memurlarının maaşlarını eşitlemeyi amaçlayan düzenlemeler doğrultusunda bu ay itibarıyla yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılacak.

İstikrarlı büyüme hedefinin parçası

Bu kapsamlı maaş kesintileri, Çin'in 2025 yılına kadar istikrarlı büyüme hedeflerini gerçekleştirme planlarının bir parçası olarak, özellikle kamu görevlilerinin harcamalarını artırmaya odaklandığı bir dönemde uygulanacak.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, düzenleyici kurumlardaki maaş kesintilerinin, devlet kurumları arasındaki gelir farklılıklarını azaltmayı hedeflediğini söyledi. Aynı kaynak, CSRC'de bir departman müdürünün yıllık kazancının 300 bin ila 400 bin yuan (40 bin 925 ila 54 bin 570 dolar) arasında olduğunu ve bunun, diğer kamu görevlilerinin maaşlarından neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu ifade etti.