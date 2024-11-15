Çin Merkez Bankası'ndan 2020'den bu yana en büyük nakit enjeksiyonu

Çin Merkez Bankası (PBOC), bugün tahvil ters repoları aracılığıyla 2020'den bu yana görülen en büyük günlük nakit enjeksiyonunu gerçekleştirdi. PBOC, finansal sistemdeki likiditeyi dengelemek amacıyla 981 milyar yuan değerinde 7 günlük ters repo işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu adım, vadesi dolan orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) ve vergi ödemeleri gibi faktörlerin oluşturduğu likidite talebini karşılamayı amaçlıyor.

Bugün itibarıyla 1,45 trilyon yuanlık MLF kredisi de vadesini dolduracak. Çin Merkez Bankası'nın bu hamlesi, piyasaya yönelik likidite desteğini artırarak finansal istikrarı koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.