Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar

Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomide büyüme hedefini tutturmak için yılın en kapsamlı teşvik paketini açıkladı.

Zorunlu karşılıklar 50 baz puan düşürüldü

Bankalar için zorunlu karşılıkların 50 baz puan düşürüleceğini duyuran PBOC Başkanı Pan Gongsheng 7 günlük repo faiz oranını 0,2 puan düşürerek 1,7’den yüzde 1,5’e çekti.

PBOC konut kredi faizlerini indirerek ikinci konut alımlarını düzenleyen kuralları yumuşatırken, borsanın istikrarlı gelişimini desteklemek için yeni adımlar atılacağına da işaret etti.

Daha fazla gevşemeye gidilecek

Menkul kıymet şirketleri, fonlar ve sigorta şirketlerinin hisse satın almak için merkez bankası kaynaklarından faydalanabileceğini açıklayan PBOC Başkanı Pan, bu yıl içinde bir başka zorunlu karşılık oranı indirimi de dahil olmak üzere para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini de belirtti.

Beklentileri aşan paket, bütüncül çözümden uzak

Öte yandan ekonomistler beklentileri aşan paketin Çin ekonomisinin sorunlarına bütüncül bir çözüm getirmekten uzak olduğunu söyledi. Konut kredi faiz indiriminin konut piyasasını ne kadar toparlayacağından emin olmadıklarını söyleyen uzmanlar, gevşeme adımlarının olumlu olduğunu, ancak dördüncü çeyrek büyümesini sağlamlaştırmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade ediyor.