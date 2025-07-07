Çin Merkez Bankası'ndan üst üste sekizinci ayda altın alımı

Çin Merkez Bankası (PBOC), Haziran ayında da altın rezervlerine alım yaparak üst üste sekizinci ayda bu yöndeki politikasını sürdürdü. Bankanın yayımladığı verilere göre, Mayıs sonunda 73,83 milyon ons olan altın rezervi, Haziran sonu itibarıyla 73,90 milyon onsa yükseldi.

Altın rezervlerindeki bu artış, toplam değer açısından da yansıma buldu. Buna göre, rezervlerin değeri Mayıs sonunda 241,99 milyar dolarken, Haziran sonunda 242,93 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl 18 aylık alım serisine ara vermişti

PBOC, 2024 yılı Mayıs ayında 18 ay süren alım serisine ara vermiş, aynı yılın Kasım ayında ise yeniden altın alımlarına başlamıştı. Analistler, Çin’in ABD doları dışındaki rezervlerini çeşitlendirme ve olası yaptırımlara karşı koruma amacıyla altın alımlarını sürdüreceğini öngörüyor.

Ayrıca, küresel ölçekte birçok merkez bankasının da önümüzdeki bir iki yıl içinde altın rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade ediliyor.