Çin oto pazarı sübvansiyonlara rağmen kan kaybediyor: Otomobil satışları geçen yıla kıyasla resmen 'çakıldı'!

Çin'de otomobil satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 düşerek Eylül ayından bu yana ilk ve son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, satışlardaki bu gerileme, Ay Yeni Yılı'nın zamanlamasındaki değişiklikler ve sübvansiyon politikalarının etkisiyle açıklanıyor.

Binek araç satışları, bu yıl Ay Yeni Yılı'nın Şubat ayında başlaması nedeniyle dalgalanmalar gösterdi. Analistler, 2024 yılı sonunda otomobil üreticilerinin yıllık satış hedeflerini tutturma çabası ve tüketicilerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanma telaşı nedeniyle talebin önden yüklenmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni enerji araçları (NEV) olarak bilinen elektrikli ve plug-in hibrit araçların satışları Ocak ayında yıllık yüzde 10,5 artarak toplam satışların yüzde 41,2'sini oluşturdu. Ancak, NEV'ler benzinli araçlardan daha fazla satış yapamadı ve bu, üst üste ikinci ayda da devam etti.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Ay Yeni Yılı öncesi kırsal bölgelerde araba alımları artar ve talep genellikle ilk kez araba alacak kişilerden gelir. Bu nedenle benzinli araçlar daha büyük bir oran oluşturur" dedi.

2025 yılı için yapılan tahminlere göre, NEV satışlarının toplam otomobil satışlarının yüzde 57'sini oluşturması bekleniyor. Geçen yıl bu oran yüzde 47 idi.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, genişletilmiş sübvansiyonlara rağmen satışlarda yavaşlama bekleniyor. BYD gibi büyük elektrikli araç üreticileri, üçüncü yılına giren fiyat savaşlarında rekabet etmeye devam ediyor.

CPCA verilerine göre, otomobil ihracatı Ocak ayında yıllık yüzde 3 artarak 380.000 adede yükseldi. Ancak bu artış, Aralık ayındaki yüzde 6'lık büyümeye kıyasla daha yavaş gerçekleşti.