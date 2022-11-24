Çin, patentte birinci sıraya yükseldi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporuna göre 2021 yılında Çin, WIPO’ye 1 milyon 590 bin patent başvurusu yaparak kesintisiz 11 yıldır dünya birinciliğini korudu. Bu, dünya toplamının yarısını oluşturdu. Bunun yanı sıra 2021 yılında Çin’in geçerli patent sayısı 3 milyon 600 bine ulaştı. Çin, bu rakamla ilk defa ABD’yi geçip dünyanın birinci sırasına oturdu.

WIPO tarafından yapılan duyuruya göre KOVİD-19 salgınının sürmesi ve dünya ekonomisinin aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmasına rağmen 2021 yılında küresel patent, marka ve tasarım hakkındaki fikri mülkiyet başvuru rakamları tarihi rekorları kırdı. Bu arada inovasyon konusunda WIPO’ye yapılan patent başvurusu yüzde 3,6 artarak 3 milyon 400 bini buldu.

Çin Ulusal Patent ve Telif Hakları İdaresi’ne 1 milyon 590 bin patent başvurusu yapıldı. Bu rakam, dünyanın toplam başvurusunun yüzde 46,6’sını oluşturdu. Çin, bu konuda 11 yıldır dünya birinciliğini korudu. Çin’i sırayla ABD, Japonya, Güney Kore, Avrupa takip etti.

Bunun dışında dünya çapında geçerli patent sayısı, yüzde 4,2 artarak 16 milyon 500 bine ulaştı. Çin bu konuda 3 milyon 600 bin patent sayısıyla ilk defa dünyanın birinci sırasına yükseldi. Çin’i sırayla ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya izledi. Çin aynı zamanda marka ve tasarım başvurularında da dünya birincisi oldu.