Çin pazarında otomobil yarışı! Tesla mı, BYD mi? 2024'te en çok hangi otomobil markası satıldı?

Küresel pazarlardaki etkisini giderek artıran Çin, kendi iç pazarında da agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Dünya genelinde Çinli otomobil markaları ve modelleri yoğun şekilde konuşulurken, 2024 yılında Çin pazarında da 30 milyondan fazla araç satıldı. Bu rekabet ortamında Tesla, BYD’yi yalnızca 284 adet farkla geride bırakmayı başardı.

Çin otomotiv pazarında büyük değişim yaşanıyor

Küresel otomotiv sektöründe Çinli modellerin yükselişi dikkat çekerken, yeni araç almak isteyen birçok kişi, Çinli markaları değerlendirmeden karar vermiyor. Fiyat-performans açısından rakiplerini zorlayan bu markalar, kendi pazarlarında da büyük bir rekabet içindeler. Çin hükümetinin sağladığı teşvikler ve hurda destekleri sayesinde ülkede önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlara olan talep hızla artarken, eski araçların yaklaşık yüzde 70’i geri dönüşüme kazandırılmış durumda.

Satışlarda yüzde 23 artış

2024 yılında Çin’de 30 milyondan fazla araç satılırken, yerli markaların satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 18 milyona ulaştı. Öte yandan, ultra lüks sınıf olarak adlandırılan premium segmentte de büyüme dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlarına rağmen, bu segmentte 4.738 milyon araç satışı gerçekleştirildi ve Çinli markalar, Avrupa ve ABD’li rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Dünyanın gözü bu rekabette

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergilerine rağmen Çinli otomobil devi BYD, Qin Plus modeliyle 2024’te 480.025 adetlik satış rakamına ulaşıp en çok satılan otomobil modeli oldu. Öte yandan, Tesla Çin’deki büyümesine devam ediyor ve ikinci mega fabrikasını açarak Model Y ile ülkenin en çok satan SUV modeli unvanını kazandı. ABD’li markaların Çinli rakiplerine yönelik baskısına rağmen, General Motors ve Ford gibi devlerin Çin yatırımları hız kesmeden sürüyor. Öyle ki, dünyadaki en büyük Buick üretim tesisi de Çin’de bulunuyor.

2024'te Çin'de en çok satan sedan ve HB modelleri

SIRA MARKA/MODEL SATIŞ ADEDİ 1 BYD QIN PLUS 480.025 2 BYD SEAGULL 453.000 3 NISSAN SYLPHY 342.395 4 VW LAVIDA 322.933 5 SGMW WULING 261.141 6 VW PASSAT 246.007 7 VW SAGITAR 241.127 8 BYD QIN L 229.591 9 BYD HAN 228.713 10 BYD DESTROYER 217.232

Tesla, 284 araç farkla lider oldu

Tesla Model Y, BYD’nin Qin Plus modelini yalnızca 284 araç farkla geçerek Çin’de toplamda 480.309 adetlik satışla en çok satan SUV modeli unvanını kazandı. Ancak satış stratejilerine bakıldığında BYD’nin, toplam SUV satış adetlerinde Tesla’nın çok önünde olduğu görülüyor. Tesla, tek bir modelle pazarda liderliği alırken, BYD’nin 2., 3. ve 4. sıradaki SUV modellerinin toplam satış rakamı 930 bini aşıyor.

2024'te Çin'de en çok satan sedan ve HB modelleri

SIRA MARKA/MODEL SATIŞ ADEDİ 1 TESLA MODEL Y 480.309 2 BYD SONG PLUS 418.474 3 BYD YUAN PLUS 275.223 4 BYD SONG PRO 241.598 5 GEELY XINGYUE 219.892 6 CHANGAN CS75 218.353 7 TOYOTA F.LANDER 204.847 8 TOYOTA RAW4 193.402 9 AITO M7 193.342 10 LI L6 192.257

Volkswagen’e Nissan’dan büyük darbe

SUV kategorisinde Tesla ve BYD arasındaki rekabet devam ederken, sedan ve hatchback segmentlerinde ise tablo farklı. BYD’nin başı çektiği bu kategoride, iflas söylentileriyle gündeme gelen Nissan, Volkswagen’i 70 bin araçlık bir farkla geride bırakmayı başardı. Ancak Volkswagen, farklı modellerle toplam satış hacmi bakımından hala Nissan’ın önünde yer alıyor. Öte yandan, BYD’nin Çin pazarındaki liderliği ve yerli rakiplerini nasıl geride bıraktığı da açıkça görülüyor.