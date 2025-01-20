Çin pazarında otomobil yarışı! Tesla mı, BYD mi? 2024'te en çok hangi otomobil markası satıldı?
Çin otomotiv pazarı, 2024 yılında 30 milyon aracı geride bırakırken, yerli markalar yüzde 23 artışla büyük bir sıçrama yaptı. Çinli otomobil markaları tüm dünya tarafından konuşulurken Çin pazarında Tesla, BYD'yi yalnızca 284 adet farkla geride bırakmayı başardı. Peki Çin'de 2024'te en çok satılan modeller hangileri oldu? İşte detaylar...
Küresel pazarlardaki etkisini giderek artıran Çin, kendi iç pazarında da agresif bir büyüme stratejisi izliyor. Dünya genelinde Çinli otomobil markaları ve modelleri yoğun şekilde konuşulurken, 2024 yılında Çin pazarında da 30 milyondan fazla araç satıldı. Bu rekabet ortamında Tesla, BYD’yi yalnızca 284 adet farkla geride bırakmayı başardı.
Çin otomotiv pazarında büyük değişim yaşanıyor
Küresel otomotiv sektöründe Çinli modellerin yükselişi dikkat çekerken, yeni araç almak isteyen birçok kişi, Çinli markaları değerlendirmeden karar vermiyor. Fiyat-performans açısından rakiplerini zorlayan bu markalar, kendi pazarlarında da büyük bir rekabet içindeler. Çin hükümetinin sağladığı teşvikler ve hurda destekleri sayesinde ülkede önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçlara olan talep hızla artarken, eski araçların yaklaşık yüzde 70’i geri dönüşüme kazandırılmış durumda.
Satışlarda yüzde 23 artış
2024 yılında Çin’de 30 milyondan fazla araç satılırken, yerli markaların satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 18 milyona ulaştı. Öte yandan, ultra lüks sınıf olarak adlandırılan premium segmentte de büyüme dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlarına rağmen, bu segmentte 4.738 milyon araç satışı gerçekleştirildi ve Çinli markalar, Avrupa ve ABD’li rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Dünyanın gözü bu rekabette
ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergilerine rağmen Çinli otomobil devi BYD, Qin Plus modeliyle 2024’te 480.025 adetlik satış rakamına ulaşıp en çok satılan otomobil modeli oldu. Öte yandan, Tesla Çin’deki büyümesine devam ediyor ve ikinci mega fabrikasını açarak Model Y ile ülkenin en çok satan SUV modeli unvanını kazandı. ABD’li markaların Çinli rakiplerine yönelik baskısına rağmen, General Motors ve Ford gibi devlerin Çin yatırımları hız kesmeden sürüyor. Öyle ki, dünyadaki en büyük Buick üretim tesisi de Çin’de bulunuyor.
2024'te Çin'de en çok satan sedan ve HB modelleri
|SIRA
|MARKA/MODEL
|SATIŞ ADEDİ
|1
|BYD QIN PLUS
|480.025
|2
|BYD SEAGULL
|453.000
|3
|NISSAN SYLPHY
|342.395
|4
|VW LAVIDA
|322.933
|5
|SGMW WULING
|261.141
|6
|VW PASSAT
|246.007
|7
|VW SAGITAR
|241.127
|8
|BYD QIN L
|229.591
|9
|BYD HAN
|228.713
|10
|BYD DESTROYER
|217.232
Tesla, 284 araç farkla lider oldu
Tesla Model Y, BYD’nin Qin Plus modelini yalnızca 284 araç farkla geçerek Çin’de toplamda 480.309 adetlik satışla en çok satan SUV modeli unvanını kazandı. Ancak satış stratejilerine bakıldığında BYD’nin, toplam SUV satış adetlerinde Tesla’nın çok önünde olduğu görülüyor. Tesla, tek bir modelle pazarda liderliği alırken, BYD’nin 2., 3. ve 4. sıradaki SUV modellerinin toplam satış rakamı 930 bini aşıyor.
2024'te Çin'de en çok satan sedan ve HB modelleri
|SIRA
|MARKA/MODEL
|SATIŞ ADEDİ
|1
|TESLA MODEL Y
|480.309
|2
|BYD SONG PLUS
|418.474
|3
|BYD YUAN PLUS
|275.223
|4
|BYD SONG PRO
|241.598
|5
|GEELY XINGYUE
|219.892
|6
|CHANGAN CS75
|218.353
|7
|TOYOTA F.LANDER
|204.847
|8
|TOYOTA RAW4
|193.402
|9
|AITO M7
|193.342
|10
|LI L6
|192.257
Volkswagen’e Nissan’dan büyük darbe
SUV kategorisinde Tesla ve BYD arasındaki rekabet devam ederken, sedan ve hatchback segmentlerinde ise tablo farklı. BYD’nin başı çektiği bu kategoride, iflas söylentileriyle gündeme gelen Nissan, Volkswagen’i 70 bin araçlık bir farkla geride bırakmayı başardı. Ancak Volkswagen, farklı modellerle toplam satış hacmi bakımından hala Nissan’ın önünde yer alıyor. Öte yandan, BYD’nin Çin pazarındaki liderliği ve yerli rakiplerini nasıl geride bıraktığı da açıkça görülüyor.