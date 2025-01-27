Çin piyasaları 'Ay Yeni Yılı' nedeniyle bir hafta boyunca kapalı olacak

Çin, ülkenin en büyük ve en önemli bayramı olan "Ay Yeni Yılı" kutlamaları nedeniyle yarından itibaren bir hafta boyunca piyasalarını kapatıyor. Bu yıl 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasına denk gelen tatil, aynı zamanda Yılan Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

Tatil süresi uzatıldı

Çin hükümeti, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tatil süresini bir gün uzatarak toplam sekiz güne çıkardı. Bu karar, durgun ekonomiyle mücadele için tüketimi artırmayı hedefliyor. Festival döneminde alışveriş, seyahat ve yemek harcamalarının ekonomiyi canlandırması bekleniyor.

Milyonlarca insan yolda

Milyonlarca Çinli, Ay Yeni Yılı'nı aileleriyle kutlamak için memleketlerine doğru yola çıkmış durumda. Çin Ulusal Göç İdaresi, tatil boyunca her gün ortalama 1,85 milyon kişinin sınır ötesi seyahat gerçekleştireceğini açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9,5’lik bir artışı temsil ediyor.

Asya piyasalarında kapanışlar

Çin piyasalarıyla birlikte, Ay Yeni Yılı'nı kutlayan diğer Asya ülkelerinde de piyasalar bu süre boyunca kapalı olacak. Bölge genelinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, küresel ticaret ve finans piyasalarında kısa vadeli etkiler yaratabilir.

Uzmanlar, Çin'deki tatilin perakende, turizm ve eğlence sektörlerini destekleyerek ekonomik canlanmayı hızlandıracağını öngörüyor. Ancak, bazı sanayi ve ticaret faaliyetlerinin durması nedeniyle kısa süreli üretim kayıpları da bekleniyor.