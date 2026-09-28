Çin sanayisinde kâr freni: Ağustosta artış yüzde 4,2’ye indi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin sanayisinde yılın ilk yarısında hızlanan kâr artışı ağustosta belirgin biçimde yavaşladı. Büyük sanayi şirketlerinin kârı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarken temmuzdaki yüzde 11,2’lik artışın oldukça altında kaldı.

Sekiz aylık kâr 5,27 trilyon yuana çıktı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre yıllık cirosu belirli büyüklüğün üzerindeki sanayi şirketlerinin toplam kârı ocak-ağustos döneminde 5,27 trilyon yuana ulaştı.

Sekiz aylık dönemde kârlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttı.

Ancak büyüme hızındaki kayıp dikkat çekti. Ocak-temmuz döneminde sanayi şirketlerinin kâr artışı yüzde 17,6 seviyesindeydi. Ağustos ayının tek başına yıllık kâr artışı ise temmuzdaki yüzde 11,2’den yüzde 4,2’ye geriledi.

Sektörler arasındaki fark da büyüdü.

Madencilik şirketlerinin kârı ilk sekiz ayda yüzde 35,1, imalat sanayinin kârı yüzde 17,4 arttı.

Buna karşılık elektrik, ısıtma, doğal gaz ve su üretim ve tedarik şirketlerinde kâr yüzde 12 geriledi. Aynı gruptaki düşüş ocak-temmuz döneminde yüzde 5,8 seviyesindeydi.

Şirket türleri açısından bakıldığında kamu kontrolündeki işletmelerin kârı yüzde 10,3, özel şirketlerin kârı yüzde 10,4 arttı. Yabancı sermayeli şirketlerle Hong Kong, Makao ve Tayvan bağlantılı işletmelerde artış yüzde 2,3’te kaldı.

Elektronik yüzde 110 arttı, otomotiv yüzde 16 düştü

Çin sanayisindeki genel yavaşlamaya rağmen teknoloji bağlantılı sektörlerde güçlü kârlılık devam etti.

Bilgisayar, iletişim ekipmanları ve diğer elektronik ürünlerin imalatında kâr yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 arttı.

Yapay zekâ altyapısına, veri merkezlerine, sunuculara ve elektronik ekipmanlara yönelik güçlü talep Çin’in teknoloji sanayisini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Demir dışı metal eritme ve işleme sektöründe kâr yüzde 82,9, kömür madenciliğinde yüzde 51,6, kimyasal ham madde ve kimyasal ürünlerde yüzde 51 arttı.

Petrol ve doğal gaz çıkarımında kâr artışı yüzde 17 olurken tekstil sektöründe yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.

Tablonun diğer tarafında ise ağır kayıplar bulunuyor. Otomotiv üreticilerinin toplam kârı yüzde 16 geriledi.

Demir-çelik eritme ve işleme sektöründe düşüş yüzde 62,4 ile çok daha sert oldu. Metalik olmayan mineral ürünlerinde kâr yüzde 46,7, tarım ve gıda hammaddesi işleme sektöründe yüzde 17,4 azaldı.

Elektrikli makine ve ekipman üretiminde de yüzde 5,2’lik düşüş kaydedildi.

Böylece Çin sanayisinde aynı anda iki farklı görünüm ortaya çıktı: yapay zekâ ve elektronik bağlantılı sektörlerde güçlü kâr artışı devam ederken otomotiv, çelik ve bazı geleneksel üretim alanlarında baskı sürdü.

Çin ekonomisinde teknoloji ile geleneksel sanayi arasındaki makas açılıyor

Ağustos verileri Çin ekonomisinin büyüme kompozisyonundaki değişimi de ortaya koyuyor.

Ülkede yüksek teknoloji üretimi ve ekipman imalatı genel sanayi üretiminin üzerinde büyürken geleneksel sektörlerde fiyat baskısı ve yoğun rekabet şirketlerin kâr marjlarını aşağı çekiyor.

Ağustos ayında yüksek teknoloji imalatındaki üretim artışı yüzde 16,7’ye ulaşırken toplam sanayi üretimindeki artış yüzde 5,2 seviyesinde kaldı.

Özellikle elektrikli araçlar başta olmak üzere otomotiv sektöründeki yoğun fiyat rekabeti, üretim ve satış hacmindeki büyümeye rağmen sektör kârlarının gerilemesine yol açıyor.

Çelik ve yapı malzemeleri tarafında ise emlak sektöründeki zayıflık ve kapasite fazlası şirket bilançolarını baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan sanayi şirketlerinin ağustos sonundaki ürün stokları yıllık yüzde 11 yükseldi. Ticari alacaklardaki artış da yüzde 9 oldu.

Bu iki gösterge, üretimdeki büyümeye rağmen şirketlerin sattıkları ürünlerin parasını tahsil etme ve stokları eritme konusunda daha fazla baskıyla karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Ağustos verisinin ortaya koyduğu temel tablo, Çin sanayisinin genel olarak kâr üretmeye devam ettiği ancak büyümenin giderek daha fazla teknoloji ve bazı hammadde sektörlerinde yoğunlaştığı yönünde.

Sanayi kârlarının aylık artış hızının yüzde 11,2’den yüzde 4,2’ye gerilemesi ise önümüzdeki dönemde iç talep, fiyatlar ve şirket marjlarının Çin ekonomisi açısından daha yakından izleneceğini gösteriyor.