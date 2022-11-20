Çin, son 3 yılda potansiyelinin altında büyüme kaydetti

Çin'in danışma organı Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) üyesi ekonomistler, ülkenin yıllık büyüme hedefinin yüzde 5'in altında olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in düzenlediği foruma katılan ÇHSDK Ekonomik İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Şicin, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgının ardından son 3 yılda potansiyelinin altında büyüme kaydettiğini belirterek, büyümenin yeniden uygun bir seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Gayrımenkul sektörünü canlandırmaya yönelik tedbirlerin ve Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ekonomik toparlanma için uygun koşulları yaratacağına inandığını ifade eden Liu, 2023 için büyüme hedefinin yüzde 5'in altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

Liu, bu yıl gayri safi yurt için hasılada (GSYH) yüzde 3,5 civarında artışın tahmin edildiğini, 2020'deki yüzde 2,2 ve 2021'de yüzde 8,1'lik artışların ardından üç yılın ortalamasının yüzde 5'in altında kalacağına işaret ederek büyüme ortalamasının yüzde 5-5,5 seviyesine çıkarılması gerektiğine işaret etti.

ÇHSDK Daimi Komitesi üyesi olan ekonomist Yang Veymin de ülkenin ekonomik kalkınmasının önündeki en büyük riskin büyümenin aşırı yavaşlaması olduğunun altını çizerek, büyüme oranının yeniden makul düzeye çıkarılması için politika hedefleri arasında dengenin kurulması gerektiğini vurguladı.

Yang, büyümeyi teşvik için yerel yönetimlere daha fazla hareket alanı sağlanması, siyasi belirsizliklerin giderilmesi ve özel sektörün beklentilerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bu yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Çin ekonomisi 2022'in ilk üç çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydederken, sonbaharla birlikte Kovid-19 vakalarından artış ve dış koşulların da kötüleşmesi nedeniyle hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor.

Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.