Çin taramaları artırdı, 3 bölgede daha tonlarca altın rezervi keşfedildi
Dünyanın en büyük altın üreticisi olan Çin, milyarlarca dolar değerinde yeni altın rezervleri keşfedildiğini duyurdu. Ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki 3 maden sahasında tespit edilen altın rezevlerinin toplam 168 ton olduğu bildirildi
Dünyanın en büyük altın üreticisi konumundaki Çin, Gansu eyaletine bağlı Anbali'de 102,4 ton, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hadamengou'da 41,3 ton ve kuzeybatıdaki Heylongciang eyaletine bağlı Tahı Baoşinggou'da 24,3 ton altın rezervi bulunduğunu duyurdu.
83 milyar dolar değerinde altın rezervi bulunmuştu
Kasım 2024'te de Hunan'daki bir altın madeninde 83 milyar dolar değerinde, 1000 tonu aşan altın rezervi bulunmuştu.
Nadir toprak elementleri keşfedildi
Çin kritik maden kaynaklarının taranmasına yönelik çabalarını ve yatırımlarını artırırken, en son 18 Ocak'ta, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiği açıklanmıştı.