Çin Ticaret Bakanlığı'ndan tarife yanıtı! 'Düğümü kim attıysa, o çözmeli'

Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminde yeni bir mesaj Pekin’den geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamayla, ABD ile çalışma düzeyinde iletişimi sürdürdüğünü ve diyaloga açık olduğunu duyurdu. Ancak Pekin yönetimi, bu diyaloğun “karşılıklı saygı” temelinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yaptığı son yorumların ardından geldi. Trump, bir ticaret anlaşması yapılması için Çin’in kendisine ulaşmasını beklediğini söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bu açıklamalara yanıt vererek şunları söyledi:

“Tek taraflı gümrük vergisi artışları tamamen ABD tarafından başlatıldı. Düğümü kim attıysa çözen de o olmalı. ABD’yi azami baskı kampanyasını derhal durdurmaya ve zorlama ile şantajlarına son vermeye çağırıyoruz.”

“Saygı olmadan diyalog mümkün değil”

Yongqian, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların çözümünün ancak eşit koşullarda ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog ile mümkün olabileceğini söyledi. Çin tarafı, Trump yönetiminin uyguladığı baskıcı ve tek taraflı tutumun müzakere ortamını zedelediği görüşünde.

İletişim sürüyor ama gerilim dinmiyor

Çin ile ABD arasında özellikle son yıllarda teknoloji, gümrük tarifeleri ve yatırım politikaları başta olmak üzere birçok konuda gerilim yaşanıyor.

İki ülke arasında zaman zaman müzakere masaları kurulsa da, Trump döneminde uygulanan yüksek tarifeler ve karşılıklı yaptırımlar ilişkilerin normalleşmesini zorlaştırıyor.

Ancak Çin Ticaret Bakanlığı'nın bu son açıklaması, Pekin’in tamamen diyaloğa kapalı olmadığına, aksine dengeli bir zeminde ilerlemeye istekli olduğuna işaret ediyor.