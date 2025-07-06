Çin ve Brezilya işbirliğini genişletiyor: Ticaretten dijital ekonomiye yeni adımlar

Çin Başbakanı Li Çiang, 6-7 Temmuz’da Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan 17. BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Brezilya’da, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, ticaret, dijital ekonomi, havacılık ve bilim-teknoloji inovasyonu gibi kritik alanlarda işbirliğini genişletme kararlılıklarını dile getirdi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Li Çiang, iki ülkenin ilişkilerinin tarihindeki en iyi dönemi yaşadığını belirterek, “Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğu” oluşturmak üzere birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde ticaret, finans ve altyapı geliştirme alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesinin önemine vurgu yapan Li, iki ülkenin 2026’da Çin-Brezilya Kültür Yılı’nı başarıyla gerçekleştirmesi, eğitim, gençlik ve sağlık gibi alanlarda da işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Li, ayrıca Çin ve Brezilya halkları arasındaki etkileşimlerin artırılması ve kamuoyunda dostluk ile işbirliği bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Çin’in, Birleşmiş Milletler, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda Brezilya ile koordinasyonun geliştirilmesine özel önem verdiği kaydedildi.

Breziya Devlet Başkanı Lula da Silva ise görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve ortak hedefleri vurgulayarak, karşılıklı işbirliğinin hem bölgesel hem küresel kalkınma için önemli olduğunu dile getirdi.