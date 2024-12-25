Çin ve Güney Kore'den elyaf ve yassı çelik ithalatına 'damping' soruşturması

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Çin menşeli akrilik elyaf için yerli üretici tarafından başvuru yapıldı. Başvuruda ithal ürünün ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı belirtildi.

Bakanlık da Çin menşeli akrilik elyaf ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Yassı çelik için de başvuru

Yine başvuru üzerine Çin ve Güney Kore'den ithal soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik ürünü incelemeye alındı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasını kararlaştırdı.