Çin ve İran menşeli bazı ürünler için ithalat soruşturması

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin menşeli "diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

İran menşeli düz cam ithalatına soruştuma

Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında İran menşeli ithalatın son dönemde önemli artış kaydettiği, yerli üreticilerin istikrarlı devam eden ekonomik göstergelerinde inceleme döneminin son yılında bir miktar bozulma olduğu, ayrıca İran'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracatı içindeki payının arttığı tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili, İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.