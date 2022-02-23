Çin ve İsrail menşeli emniyet camları ithalatına önlem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Çin ve İsrail menşeli "temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları"na yüzde 32,05 ile 66,1 arasında, Çin menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ile İsrail menşeli "kurşuna dayanıklı olanlar" ve "kurşuna dayanıklı düz emniyet camları"na yüzde 10 dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.